Milan 1-1 Udinese, le dichiarazioni di Kessie nel post partita

MILANO – Franck Kessie, centrocampista rossonero, si è così espresso al termine della sfida tra Milan e Udinese, valida per la 25esima giornata del campionato di Serie A e terminata 1-1.

DAZN

“Oggi abbiamo cercato i tre punti, perché ne avevamo bisogno. Purtroppo però sono due punti persi. Ci sono ancora tante partite davanti a noi e dobbiamo continuare a lavorare duramente, a testa bassa. Dovevamo tenere di più la palla, loro erano rintanati dietro e noi abbiamo lanciato troppe volte il pallone davanti. Bisognava far girare meglio il pallone. Fra tre giorni però rigiochiamo e abbiamo l’occasione di riscattarci. Cerchiamo subito di ripartire, il campionato è ancora lungo. L’obiettivo del Milan è tornare in Champions League, lo abbiamo detto sin dall’inizio della stagione. Tuttavia, siamo vicini al primo posto e dobbiamo lottare fino alla fine. Io cerco di dare una mano alla squadra, faccio del mio meglio. Il rigore all’ultimo secondo? Quando ti presenti sul dischetto, soprattutto a fine partita, non devi avere paura, altrimenti sbagli. Sono contento di aver segnato, ma ora cerchiamo di ripartire”.

Le parole di Pioli

SULLA PARTITA: “Sono d’accordo con Kessié, abbiamo perso due punti. Volevamo vincere questa partita ma purtroppo non ci siamo riusciti. Serviva più qualità e ci voleva più velocità nell’uno contro uno. Dispiace per non aver trovato la vittoria. Ho vista tanta volontà e tanta generosità, ma c’è stata poca lucidità in alcune fasi della partita. La determinazione, però, non è mancata. E’ mancato il ritmo ed è mancata la qualità, ma la rabbia l’abbiamo messa in campo fino alla fine. Ogni partita fa storia a sé, le difficoltà di oggi sono state molto diverse rispetto a quelle riscontrate domenica scorsa a Roma. L’Udinese si chiude molto ed è stata brava non farci trovare tanti spazi. Tuttavia noi siamo stati bravi a crederci fino alla fine e, anche se non abbiamo vinto, siamo riusciti quantomeno ad evitare la sconfitta, quindi i nostri sforzi sono stati parzialmente premiati”.

SU RAFAEL LEAO – “Quando trova difese così chiuse non ha la scaltrezza di procurarsi lo spazio. Deve crescere sotto questo punto di vista. Oggi ci mancavano le caratteristiche giuste per affrontare questa gara, perché non avevamo a disposizione i due centravanti di ruolo. Sia Rafa che Rebic hanno caratteristiche diverse rispetto a Ibra e Mandzukic: entrambi preferiscono attaccare la profondità, ma questa sera non c’erano gli spazi “.

