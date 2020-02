Gullit: “Milan, mancano carattere e punti di riferimento. Rimpiango Berlusconi”

MILANO – Ruud Gullit, ex campione olandese del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Repubblica: “Se rimpiango Berlusconi? Certo. Sapevi che lui era il presidente e sapevi cosa pretendeva dai giocatori. Ora il Milan è un club che non ha una faccia precisa, è in vendita, è acquistabile, passa da un proprietario all’altro. E soprattutto chi è il padrone? Questo Milan galleggia, con Berlusconi invece era saldo sulla terraferma. Una squadra deve avere punti di riferimento e carattere: sono aspetti che non trovo nel Milan attuale”.

