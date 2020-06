Graziani: “Milan, perché non tieni Bonaventura?”

MILANO – Il Milan e Giacomo Bonaventura hanno trovato l’accordo per rinnovare il contratto, inizialmente in scadenza il 30 giugno, sino al 2 agosto, giorno in cui terminerà il campionato. Dopodiché l’avventura del centrocampista con la maglia rossonera terminerà, e sarà libero di unirsi ad un’altra squadra. In cima alla lista delle pretendenti c’è il Torino, il quale ha già avviato i contatti per provare ad ingaggiarlo. Ai microfoni di Tuttosport ne ha parlato Ciccio Graziani, ex centravanti granata.

IL SUO COMMENTO – “Sento parlare molto di Bonaventura, per il Toro sarebbe un affare, anche perché arriverebbe a parametro zero. Però è molto strano che il Milan non lo tenga. A me è sempre piaciuto, fisicamente ha avuto diversi problemi ma possiede ottime qualità. Gli infortuni lo hanno frenato, ma rimane un grande calciatore”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live