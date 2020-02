Galli: “Pioli? Uomo vero e grande allenatore”

MILANO – L’ex portiere Giovanni Galli, intervistato da Tuttosport, ha parlato del suo rapporto d’amicizia col tecnico rossonero Stefano Pioli: “Tutte le volte che parlo di Stefano come uomo, scrivete uomo con la lettera maiuscola, perché lui è questo: un Uomo. L’ho incontrato spesso a Bologna con la Fondazione intitolata a mio figlio Niccolò, lui è stato sempre al nostro fianco, anche come testimonial. È un amico, oltre che un bravo allenatore. L’amicizia è una cosa molto seria e lui è davvero una delle persone in grado di rispettarla. E’ educato e intelligente, un vero esempio”.

