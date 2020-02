Galli: “Fiorentina-Milan può far capire le reali ambizioni delle due squadre”

MILANO – Giovanni Galli, doppio ex di Fiorentina-Milan, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in vista della sfida fra viola e rossoneri, in programma dopodomani: “Il Milan sta crescendo. Ha inciampato alcune volte anche di recente, ma sta ritrovando un po’ di continuità. Poi c’è la grande sorpresa Rebic. I viola sono usciti da un periodo difficile, dilagando a Genova, mentre le tre precedenti sconfitte ci potevano stare. Questa sfida può far capire ad entrambe a cosa possano realmente ambire. Spero sia una gara giocata a viso aperto, senza zavorre e senza accontentarsi”.

