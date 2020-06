Ex Milan, Zambrotta: “Theo, Romagnoli e Donnarumma sono i pilastri da cui ripartire”

MILANO – Contattato dal quotidiano Tuttosport, Gianluca Zambrotta, ex terzino del Milan, ha parlato di Theo Hernandez, attuale laterale sinistro della difesa rossonera: “Mi piace molto, anche per la personalità. E in quel ruolo ha spinta, è molto offensivo, tecnicamente valido. Si è subito visto il supporto che ha dato alla squadra”.

SUI GIOCATORI CHIAVE – “Sicuramente ci devono essere dei pilastri da cui ripartire. Uno sicuramente è Donnarumma, un altro è Romagnoli. Loro sono i due cardini della difesa, oltre allo stesso Theo Hernandez. Poi bisogna capire come muoversi tra centrocampo e attacco. Il ritorno di Ibrahimovic ha permesso un salto di qualità importante, anche se a breve termine”.

