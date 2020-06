Ex Milan – Menez potrebbe tornare in Italia: ecco dove

MILANO – Jeremy Menez, vecchia conoscenza del calcio italiano per aver vestito le maglie di Roma e Milan, potrebbe tornare a giocare nel Bel Paese. Sull’attaccante francese, attualmente in forza al Paris Fc, ha puntato gli occhi la Reggina che, molto probabilmente, otterrà la promozione dalla Lega Pro alla Serie B. Ai microfoni del Corriere dello Sport Massimo Taibi, direttore sportivo della società calabrese, ha confermato la possibilità di ingaggiare Menez: “E’ un nome che ci interessa, ma ce ne sono anche tanti altri. Ne riparleremo nelle prossime settimane”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live