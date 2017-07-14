MILANO - Il Milan oltre al fantastico calciomercato che sta conducendo deve pensare anche al campo e oggi l’urna di Nyon dirà ai rossoneri chi affronteranno nel terzo turno preliminare di Europa League (andata 27 luglio, ritorno 3 agosto). Sono tanti i Paesi dove la squadra guidata da Vincenzo Montella potrebbero andare a giocare e ci sono anche alcune mete suggestive ma comunque che sarebbero meglio evitare come la Stella Rossa di Belgrado. Intanto offerta per Aubameyang! Ecco le cifre...

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