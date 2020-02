Derby, Sconcerti: “Milan sparito dopo il gol di Brozovic”

MILANO – Attraverso Il Corriere della Sera, il noto giornalista Mario Sconcerti ha detto la sua sul derby di Milano andato in scena ieri a San Siro: “Dopo il gol di Brozovic il Milan è uscito dal campo, l’nter ha giocato a calcio e ha travolto l’avversario. Ha fatto gol perfino Lukaku che non era mai stato in partita, ha preso una traversa eccezionale anche Eriksen, che la partita non l’aveva proprio giocata. Il Milan ha giocato bene per tutto il primo tempo. Ibrahimovic non è stato sempre presente, ma è stato decisivo. Il Milan ha disperato bisogno di lui. Infatti nel secondo tempo, in cui ha dovuto chiudersi in area lontano da Ibra, il Milan si è perduto”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live