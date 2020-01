Crosetti: “Ibra accolto come un re taumaturgo. Può incendiare il sogno, oppure…”

MILANO – L’unica nota positiva della giornata di ieri, in casa rossonera, è stato il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan. L’ingresso nella ripresa dello svedese, purtroppo, non è bastato a trovare una vittoria che adesso manca da ben quattro partite. Attraverso il quotidiano Repubblica, Maurizio Crosetti ha commentato così il ritorno di Ibra: “Lo stadio di San Siro lo ha accolto come un re taumaturgo, lui ha provato a ‘toccare’ il Milan, ma la materia rossonera è ancora molle, inerte. Il grande, vecchio Ibrahimovic può incendiare il sogno o affogare nella malinconia”.