Criscitiello: “Gazidis non ha capito nulla del Milan e del calcio italiano”

MILANO – Il noto giornalista Michele Criscitiello, direttore di SportItalia, ha parlato di Milan su TMW dopo la sconfitta rimediata a San Siro contro il Genoa: “Cosa ci si poteva aspettare dopo una settimana di battaglie all’interno della società? Boban ha pagato ed è stato giusto così. Doveva pagare per gli errori commessi e non per l’intervista concessa. Maldini deve andare via. Se resta perde di credibilità. Elliott continua il suo silenzio e lascia fare da Presidente a Gazidis che di questo Milan e del nostro calcio non ha capito nulla. I tifosi sono giustamente infuriati. Bisognerebbe fermare Gazidis il prima possibile. Il club non può permettersi un altro anno zero. I responsabili di tale situazione sono molti, ma chi è a capo della società resta sempre lì…”.

