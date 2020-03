Criscitiello: “Gazidis non ha capito che la Serie A non è la Premier, ma il vero colpevole è Elliott”

MILANO – Il noto giornalista Michele Criscitiello, direttore di SportItalia, ha commentato su TMW l’attuale situazione societaria del Milan: “Gazidis, maestro in Premier League, non ha capito che l’Italia è un altro mondo. Voleva insegnarci il calcio, se ne andrà con le ossa rotte. Gli mancano le basi della gestione societaria, ma si prende 4 milioni netti a stagione. Boban ha mille difetti, non è un dirigente di alto livello, ma ha un grande pregio: non si nasconde e affronta le situazioni di petto. Stesso discorso per Maldini. Massara è buon braccio destro per Sabatini, ma nulla più. Il colpevole si chiama Elliott. In Italia non dovremmo permettere ai fondi di avere la maggioranza dei club. A costo di fare una minusvalenza, Elliott dovrebbe vendere la società rossonera, per il bene del Milan stesso”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...