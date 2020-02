Costacurta: “Un futuro al Milan? Mi piacerebbe…”

MILANO – Alessandro Costacurta, leggenda del Milan oggi opinionista a Sky Sport, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Repubblica: “Perché ho allenato solo il Mantova? Serve tanta pazienza con i calciatori. Inoltre l’allenatore è un lavoro totalizzante e a me mancava troppo la mia famiglia. Non mi sentivo più un buon marito, né un buon buon padre, né un buon allenatore. Mentre l’esperienza da dirigente con la Figc mi è piaciuta tantissimo. Un ritorno al Milan? In futuro mi piacerebbe, ma sarei una figura molto simile a Paolo Maldini”.