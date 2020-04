Corsi: “Bennacer diventerà tra i migliori nel suo ruolo”

MILANO – Ismael Bennacer sarà un punto fermo per il Milan anche nella prossima stagione. La sua titolarità in mezzo al campo non è in discussione e, tra i centrocampisti, sembra essere davvero l’unico considerato incedibile. Di lui ha parlato, in un’intervista a Tuttosport, il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, il quale lo ha lanciato in Serie A lo scorso anno.

LE SUE PAROLE – “Noi siamo i primi tifosi di questi ragazzi. Li seguiamo sempre, anche quando vanno via dall’Empoli. Ismael sta facendo benissimo e sono sicuro che potrà continuare a migliorare, perché ha talento e qualità per diventare un grandissimo giocatore, tra i migliori nel suo ruolo. Comunque, ancora non mi capacito di come lo scorso anno siamo retrocessi con lui, Caputo, Di Lorenzo, Krunic e Traoré, che oggi stanno facendo molto bene in Serie A”.

