Cerruti: “Milan senza qualità, troppo giovane e immaturo”

MILANO – Il giornalista Alberto Cerruti, attraverso MilanNews.it, si è espresso sulla squadra di Stefano Pioli sottolineando come, dall’arrivo di Ibra, la classifica rossonera sia cambiata di poco: “I numeri, prima e dopo l’arrivo di Ibrahimovic, confermano che questo è un Milan senza qualità, troppo giovane e immaturo. Sette punti meno di un anno fa, ma soprattutto soltanto un piazzamento guadagnato dopo il tanto atteso ritorno del campione svedese. Già, perché dopo il traumatico 5-0 di Bergamo il Milan era undicesimo, mentre adesso è decimo. Ibra non basta ripetono tutti, ma non c’era bisogna di scoprirlo nel derby, in occasione della prima sconfitta con lui in campo”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live