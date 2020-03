Cerruti: “Milan, Maldini e Ibra saluteranno. I veri sconfitti sono i tifosi”

MILANO – Il giornalista Alberto Cerruti, tramite Tuttomercatoweb, ha parlato della situazione caotica che sta attraversando il Milan, tra fratture dirigenziali e risultati scadenti sul campo: “Maldini pagherà la scelta, sbagliatissima, di Giampaolo e quella presa di distanza da Gazidis per la sua decisione, tenuta nascosta a lui e Boban, di contattare Rangnick. Siccome non potrà eventualmente accettare di rimanere per dare un segnale di continuità, lascerà anche lui. Con lui saluterà il Milan anche Ibrahimovic, arrivato soltanto per le insistenze di Boban e, all’inizio, anche contro la volontà di Gazidis ed Elliott. In tutto ciò, i veri sconfitti sono i tifosi che pensavano che bastasse lasciare fuori Suso, o meglio ancora affidarsi a Ibrahimovic, per tornare in Champions League…”.

