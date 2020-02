Cerruti: “Milan, il derby può segnare la svolta della stagione”

MILANO – Il giornalista Alberto Cerruti ha parlato su MilanNews del derby meneghino in programma domenica: “Il derby è un vero esame per il futuro del Milan, perché dopo lo 0-2 dell’andata, un’altra sconfitta ridimensionerebbe definitivamente la squadra rossonera. Al contrario, un successo, e forse persino un pareggio, rappresenterebbe una svolta clamorosa per il campionato e anche per l’immediato futuro in Coppa Italia, perché se il Milan riuscisse a battere l’Inter, con la crescente autostima potrebbe poi sperare di eliminare la Juventus dalla Coppa Italia”.