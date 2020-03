Cerruti: “Milan, ecco chi sarebbe il sostituto ideale di Ibrahimovic”

MILANO – Al termine della stagione Zlatan Ibrahimovic lascerà il Milan e, attraverso MilanNews, il giornalista Alberto Cerruti ha parlato di chi potrebbe essere il sostituto ideale del centravanti svedese: “Il Milan ha bisogno di un goleador, allora perché non pensare a Icardi, che sembra aver chiuso col PSG? L’argentino, assetato di rivincita, tornerebbe di corsa a Milano. Il problema principale è l’ingaggio ma Icardi, nella crisi con cui tutti dovranno fare i conti, potrebbe accettare una riduzione, mentre il fondo Elliott potrebbe fare un’eccezione superando il tetto dei due milioni e mezzo, a maggior ragione se come pare sarà ceduto Donnarumma, con un risparmio di 6 milioni netti dal suo ingaggio. Per quel che riguarda il cartellino, la riduzione dei prezzi inciderà su tutti i giocatori, e Gazidis dovrebbe trovare una soluzione che permetta di diluire nel tempo la cifra pattuita, o ancor meglio strappare un prestito”.

