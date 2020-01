Cerruti: “Bravo Pioli a rilanciare Rebic, ma ora merita di essere titolare”

MILANO – Il giornalista Alberto Cerruti, attraverso MilanNews.it, ha parlato di Ante Rebic, grande protagonista delle ultime due partite dei rossoneri: “Pioli è stato bravo a rilanciare Rebic che sembrava in partenza e adesso, dopo il gol decisivo di Brescia non può tenerlo ancora in panchina. Meglio farlo partire subito titolare, perché Calhanoglu non può godere all’infinito della fiducia di Pioli, collezionando insufficienze in serie. E con lui un altro che ormai non è più difendibile è Kessié, causa indiretta delle troppe ammonizioni accumulate da Bennacer che deve correre su tutti i palloni per coprire i vuoti lasciati dall’ex atalantino. Dopo aver rilanciato Rebic, quindi, Pioli dovrebbe rilanciare stabilmente anche Krunic, rivalutando così l’ultima discussa campagna acquisti”.