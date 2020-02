Ceccarini: “Milan-Thiago Silva, per ora solo un’idea. Ma se non rinnova col Psg…”

MILANO – Niccolò Ceccarini, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato delle possibili mosse del Milan in vista di giugno su TMW: “Il Milan sta preparando il terreno per la prossima stagione. L’idea è di inserire un grande giocatore in ogni reparto, per tornare a puntare ad un piazzamento in Champions League. In squadra ci sono già certezze importanti, ma serve alzare il livello generale dell’organico, soprattutto sul piano dell’esperienza e del carisma. Per la difesa si sta monitorando la pista Thiago Silva. Al momento è solo un’ipotesi, che però potrebbe diventare molto concreta nei prossimi mesi, soprattutto se il brasiliano non dovesse rinnovare con il Psg”.

