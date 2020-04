CdS – Torreira vuole tornare in Italia, il Milan ci riprova

MILANO – Ritorno di fiamma per Lucas Torreira. Il Milan mette di nuovo nel mirino il centrocampista uruguaiano, che era già stato un grande obiettivo durante l’ultimo mercato estivo. L’Arsenal ha sempre fatto muro, reputandolo incedibile, ma il classe ’96 non ha mai nascosto il desiderio di tornare in Italia (dove ha già giocato con Pescara e Sampdoria), strizzando l’occhio al Milan in più di un’occasione, tramite alcune dichiarazioni del suo agente.

Come riferisce Il Corriere dello Sport, il giocatore gradisce la pista rossonera, ma lo scoglio è rappresentato sempre dalla richiesta dell’Arsenal per il cartellino: 40 milioni di euro. Cifra che, tuttavia, potrebbe diminuire alla luce della crisi economica che sta coinvolgendo tutto il mondo a causa del Coronavirus, compreso ovviamente il sistema calcistico. I prezzi dei giocatori e i loro ingaggi potrebbero notevolmente abbassarsi. Il Milan resta vigile ed è pronto a cogliere l’occasione, qualora si presentasse, di portare finalmente Lucas Torreira all’ombra del Duomo.

