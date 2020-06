Capello: “Tra Roma e Milan sono eccessivi 9 punti di distacco in classifica”

MILANO – Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport, Fabio Capello, ex allenatore di Milan e Roma, ha parlato della sfida che domenica contrapporrà proprio i rossoneri ai giallorossi: “Nei valori attuali, fra le 2 squadre non ci sono 9 punti di differenza come dice adesso la classifica. L’eccessivo margine è dovuto soprattutto alla prima parte del campionato, in cui ad allenare il Milan c’era Giampaolo che ha avuto problemi con la squadra. Con l’arrivo di Pioli in panchina, e il successivo ritorno di Ibrahimovic, la situazione dei rossoneri è nettamente migliorata. Il Milan ha giocato bene contro il Lecce, ottenendo una vittoria da squadra. I problemi principali del Milan sono i difensori e altri giocatori ancora da recuperare”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...