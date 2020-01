Calhanoglu: “Verona forte, giocheremo con cuore e voglia”

MILANO – Il numero 10 rossonero, Hakan Calhanoglu, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Milan Tv sulla partita di domenica a San Siro: “Arriva il Verona, una squadra forte e che corre molto. Sarà difficile ma dobbiamo essere tranquilli e pensare partita per partita. Vogliamo regalare i tre punti ai tifosi, giocando con cuore e voglia. Loro ci sono sempre per noi e abbiamo il dovere di ripagarli sul campo Nelle ultime settimane abbiamo ottenuto risultati positivi: speriamo di continuare così. Ibra? È un campione, ci aiuta sempre e ci sprona sempre a fare meglio. Ci fa bene, da quando è qui abbiamo vinto tante partite. Siamo una squadra forte, per arrivare a traguardi importanti è fondamentale rimanere uniti”.