Bucchioni: “Paquetà spera che Leonardo lo porti a Parigi”

MILANO – Il giornalista Enzo Bucchioni, attraverso TMW, ha fatto il punto sulla situazione di Lucas Paquetà: “Al Milan è scoppiato il caso Paquetà. Dopo problemi personali per il suo momento difficile (è finito ai margini), ieri ha chiesto di non essere convocato. Spera che il suo mentore Leonardo lo porti al Psg, ma l’offerta recapitata tempo fa era stata definita ridicola. Il giocatore piaceva anche alla Roma che però adesso ha troppi elementi simili, da Mkhitaryan a Pastore anche se in questo momento infortunati, e poi ha messo gli occhi e sta trattando l’ex Manchester il belga Januzaj”.