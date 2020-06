Bucchioni: “Fossi in Rangnick non ascolterei i consigli di Gazidis”

MILANO – Attraverso Tuttomercatoweb, il giornalista Enzo Bucchioni si è espresso sulla scelta da parte del Milan di affidarsi a Ralf Rangnick per la prossima stagione: “Una scelta affascinante. Rangnick è un uomo di calcio e di grande cultura calcistica, ha fatto bene a Salisburgo, a Lipsia e non solo. La domanda però è: funzionerà al Milan? I margini di rischio ci sono, la fusione fredda è dietro l’angolo e le cose vanno pianificate meglio rispetto al passato. Comunque l’accordo c’è e, se fossi un consigliere del tedesco, gli direi di non dare retta alle indicazioni di Gazidis. Spero che Rangnick abbia ottenuto pieni poteri sulla parte tecnica, da direttore o da allenatore poco importa. Quello che conta è che il dirigente che più ha fatto danni nell’era Elliott, cioè proprio Gazidis, si occupi soltanto dei conti e la campagna acquisti venga guidata dal tedesco”.

