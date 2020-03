Bucchioni: “Ecco che tipo di Milan ha in mente Gazidis”

MILANO – Il giornalista Enzo Bucchioni, ha fatto luce attraverso TMW sulla situazione in casa Milan, con l’ennesimo ribaltone dirigenziale in vista: “Gazidis ha in testa un Milan in stile Salisburgo e Lipsia, affidato a Rangnick. Boban e Maldini sono fuori e il contraccolpo ci sarà sicuramente in campo nel momento migliore della stagione. Gazidis chiederà a Rangnick di fare del Milan un nuovo Salisburgo. Ricerca di giovani talenti pagati poco, bel gioco e ingaggi bassi. Una roba del genere ha funzionato in Austria, ma i milioni di tifosi del Milan non saranno disposti ad accettare un progetto di questo tipo, che non è da grande società”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...