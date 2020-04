Brescia, Cellino: “Tonali? Quando vorrà andare via, lo lascerò partire”

MILANO – Intervistato dai microfoni del quotidiano Tuttosport, Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha parlato di Sandro Tonali, centrocampista delle ‘Rondinelle’ seguito in chiave mercato da moltissime società, fra cui il Milan: “Il mio sogno sarebbe tenerlo, sarei disposto a fare i salti mortali. Ma ho un patto con Sandro, che è un ragazzo d’oro. Lui sa che quando mi chiederà di andare via, lo lascerò partire. Non ne farò una questione di prezzo, l’importante è che scelga con il cuore. E deve essere lui a decidere. Milan? Sinceramente non si capisce neanche di chi sia il Milan. Una volta c’erano Berlusconi e Galliani, due maestri a cui mi sono ispirato, ora invece è tutto confuso. Comunque non sono sicuro che Tonali tifasse Milan…”.

