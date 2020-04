Brescia, Cellino: “Mi piace molto Bonaventura”

MILANO – A fine stagione il Milan e Giacomo Bonaventura si diranno addio dopo sei anni. Il contratto in scadenza non verrà rinnovato e il classe ’89 si svincolerà a costo zero, firmando per un altro club. Su di lui ci sono diverse squadre e, in un’intervista concessa a Tuttosport, ne ha parlato apertamente Massimo Cellino, presidente del Brescia: “Chi apprezzo molto ma non posso permettermi è Lautaro Martinez dell’Inter. Chi invece mi piace e posso permettermi è Giacomo Bonaventura, in scadenza col Milan”.

