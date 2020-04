Bonaventura, il Toro si fa avanti con un’offerta concreta: i dettagli

MILANO – A fine stagione Giacomo Bonaventura e il Milan si diranno addio dopo sei anni insieme. Il contratto del centrocampista è in scadenza e il club rossonero non ha intenzione di rinnovarlo. Jack si svincolerà quindi a parametro zero e sarà libero di unirsi a qualsiasi club. Al momento, stando a Tuttosport, il più interessato sembra essere il Torino, tanto da aver già presentato un’offerta concreta al classe ’89: contratto triennale da 1,5 milioni a stagione. La proposta è ritenuta valida da Bonaventura che, però, sta prendendo tempo per riflettere. Su di lui hanno infatti messo gli occhi anche altre società, fra cui Lazio e Napoli, che potrebbero proporre progetti più ambiziosi.

