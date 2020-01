Biasin: “Se il Milan arrivasse in Europa, Pioli meriterebbe la conferma”

MILANO – Il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato di Milan su Tuttomercatoweb: “Pioli ha finalmente trovato la quadra. C’è tanto merito di Ibra, ma c’è anche di più. Il tecnico ha preso decisioni coraggiose, ha bocciato antichi titolari, ha accantonato le figure di mezzo, ha puntato su undici titolari. Sembra facile, ma se così fosse saremmo tutti tecnici di Serie A. Pioli è bravo, non si lagna, sa mettere ordine e, se riuscisse a conquistare un posto in Europa, secondo me meriterebbe la conferma”.