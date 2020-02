Biasin: “Milan, bisognava prendere un sostituto di Piatek”

MILANO – Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha commentato la mancata vittoria del Milan contro il Verona, ponendo l’accento sul mercato di gennaio: “Il discorso sul Milan è molto semplice: senza attaccanti non si vince. Rebic è bravo ma non è una prima punta, Leao è bravo – forse – ma non è una prima punta. Due non prime punte messe insieme non fanno una prima punta. Il Milan doveva pensare a prendere una prima punta. E’ vero che è arrivato Ibra, ma Zlatan è un prestigiosissimo di più. Lo prendi e fai benissimo, ma non puoi dipendere solo da lui. Se mandi via Piatek, devi portare a casa un altro centravanti”.