Biasin: “Lo sfogo di Maldini non era diretto solo a Rangnick…”

MILANO – Il giornalista Fabrizio Biasin, tramite Tuttomercatoweb, ha commentato la discussione fra Paolo Maldini e Ralf Rangnick: “Maldini ha ragione, il tedesco ha mancato di rispetto al Milan e a chi ci lavora. Però Maldini è troppo intelligente per prendersela davvero con il futuro ‘capoccia’ dei rossoneri e stop: la sua denuncia aveva un altro obiettivo, ovvero i proprietari del club, quelli che non hanno tutelato né lui né Boban e ora lasciano che chiunque, dall’esterno, dica quel che vuole. La sensazione è che il divorzio sia ormai imminente”.

