Bianchessi: “Gabbia? Emozionato per il suo esordio. Dissi a Galliani di fargli subito un contratto”

MILANO – In un’intervista rilasciata ai microfoni di MilanNews.it, Mauro Bianchessi, ex responsabile del settore giovanile rossonero, ha parlato di Matteo Gabbia: “L’emozione per il suo esordio si mischia a tanti ricordi. Vedere che alcuni di questi ragazzi arrivano in Serie A è sempre una grandissima gioia. I nostri osservatori segnalavano un giovane dodicenne che giocava a Lecco e mostrava ottime potenzialità. Lo vidi e facemmo immediatamente di tutto per prenderlo. Quando compì sedici anni, chiamai Galliani e gli dissi di fargli subito un contratto perché sarebbe diventato un giocatore di livello”.

