Ancelotti: “Già nel 2006 stavamo per prendere Ibra, ma…”

MILANO – Contattato dal quotidiano ‘Il Corriere dello Sport’, Carlo Ancelotti, ex tecnico rossonero oggi alla guida dell’Everton, ha parlato di quando, nel 2006, il Milan fu già molto vicino all’acquisto di Zlatan Ibrahimovic: “Ricordo che nell’estate di Calciopoli stavamo per prendere Ibrahimovic, che giocava nella Juve. Tuttavia, quando finalmente Galliani riuscì a convincere il presidente Berlusconi, Zlatan si era già messo d’accordo con l’Inter”.

