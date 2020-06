Amelia: “Donnarumma dovrebbe restare, ma la società faccia il suo…”

MILANO – Marco Amelia, ex portiere rossonero, ha parlato di Gigio Donnarumma in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport: “Per me dovrebbe rinnovare, ha tutto il tempo per andare altrove. Rimanere e far parte della ripartenza del Milan sarebbe bellissimo. Parliamo sempre di uno dei club più grandi al mondo. Credo però che anche la società debba fare il suo: Donnarumma è il miglior portiere italiano e, in prospettiva, il suo rinnovo darebbe grande credibilità al programma di lavoro di tutto il club. Lui deve essere uno di quei 4-5 giocatori sui quali ti devi basare. Se dovesse rimanere, avrebbe un impatto positivo anche sul mercato”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...