MILANO – Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club Viola, Patrick Cutrone, ex attaccante rossonero ora in forza alla Fiorentina, ha parlato di tanti temi tra cui i suoi idoli d’infanzia. Queste le sue parole: “Non ne avevo uno in particolare, mi piaceva guardare un po’ tutti: Shevchenko, Inzaghi, Van Persie Drogba… Tutti grandi campioni”.