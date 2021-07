Sport – Romagnoli sarà un giocatore del Barca. Scambio in vista?

Secondo quanto riportato da Sport, noto giornale spagnolo, Alessio Romagnoli giocherà la prossima stagione al Barcellona. E il Milan...

Il Milan si sta muovendo, e bene, per rinforzare la rosa di Stefano Pioli grazie agli arrivi di: Mike Maignan, Sandro Tonali, Brahim Diaz (manca ancora l'ufficialità ma lo spagnolo è già a Milano), Olivier Giroud e Fodé Ballo-Touré.

Maldini e Massara sono riusciti a mettere a segno un colpo per reparto cercando di coprire i buchi della scorsa stagione. Quel che è certo è che però il mercato in entrata non è ancora chiuso: deve arrivare un altro trequartista (Vlasic?) più altri piccoli colpi per puntellare la rosa.

Ma anche le contrattazioni per le cessioni proseguono. L'obiettivo è quello di cedere quei giocatori che non ritenuti indispensabili al progetto o che hanno il contratto in scadenza e non vogliono rinnovare. E' il caso, ad esempio, del Capitano Alessio Romagnoli. La dirigenza, infatti, vuole evitare di vivere un'altra stagione, come l'ultima con Donnarumma e Calhanoglu, con l'amletico dubbio "resta o va via?"

Il numero 13 rossonero, dopo l'exploit di Tomori è uno dei sacrificabili per le casse del club di via Aldo Rossi soprattutto perché, ad oggi, non sembrano esserci i presupposti per il rinnovo.

Quale futuro per Romagnoli?

Secondo quanto riportato da Sport, noto quotidiano spagnolo, Alessio Romagnoli piace al Barcellona di Koeman e Messi. I blaugrana sarebbero pronti ad accoglierlo a braccia aperte, consci che il Milan abbia deciso di cedere subito il proprio capitano e monetizzare la sua cessione.

Ma non è da escludere che il club di via Aldo Rossi non possa sedersi al tavolo delle trattative con il Barcellona e imbastire uno scambio. Sul taccuino del management rossonero infatti compaiono i nomi di due esuberi blaugrana: Pjanic e Coutinho. Il brasiliano infatti riempirebbe quel vuoto lasciato da Hakan Calhanoglu sulla trequarti.

Quel che è certo, secondo quanto riportato da Sport, è che la prossima stagione Romagnoli la giocherà al Barcellona.