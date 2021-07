Calciomercato Milan – Soliti nomi? Spunta la suggestione tedesca

Ogni giorno in casa Milan può essere quello giusto per assistere a nuove accelerazioni da parte di Maldini e Massara sul mercato. Le sei operazioni già chiuse, dimostrano che la dirigenza rossonera ha le idee molto chiare su cosa fare e intende muoversi in tempi più brevi possibili. La priorità, nemmeno a dirlo, resta il trequartista, ma ci sarebbero evoluzioni importanti anche per quanto concerne altri ruoli. Come sempre, andiamo a leggere la raffica di notizie sul calciomercato del club rossonero. Partiamo subito<<<