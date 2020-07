Spal-Milan – Saelemaekers a Sky : “Il Milan era quello che volevo”

ULTIME NOTIZIE SPAL-MILAN

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport, a pochi minuti da Spal-Milan, è intervenuto Alexis Saelemaekers. Ecco cosa ha detto il neo acquisto dei rossoneri:

«Sono molto contento di come sono andate le cose con il Milan. Volevo rimanere qui, anche la mia famiglia sperava restassi a Milano. E’ andata così, sono stato riscattato, ho lavorato perché accadesse, e sono molto felice per come è andata a finire».

