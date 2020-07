Spal-Milan: Le formazioni ufficiali

MILANO – Spal-Milan è prossima al calcio d’inizio, entrambe le squadre sono in lotta per i rispettivi obiettivi. Per gli estensi la gara di questa sera ha il sapore dell’ultima spiaggia, mentre i rossoneri vogliono continuare la corsa per un posto in Europa, dopo la vittoria casalinga con la Roma, dell’ultimo turno di Serie A.

Pioli opta per qualche cambio rispetto alle ultime uscite del Milan. Gabbia gioca accanto a Romagnoli, dal primo minuto. Così come Paquetà è stato preferito a Bonaventura, per il brasiliano una nuova occasione per convincere i rossoneri. Anche Calabria trova un nuova maglia da titolare, a discapito di Conti sempre titolare nell’ultimo periodo. Ibrahimovic si accomoderà in panchina, chissà se l’allenatore del Milan lo farà entrare, a partita in corso, per fargli mettere minuti nelle gambe.

Di Biagio si affida al modulo con due punte e quattro centrocampisti. Floccari e Petagna guideranno l’attacco della Spal, con Valoti e D’Alessando esterni di centrocampo. In mezzo Dabo e Valdifiori.

Spal (4-4-2): Letica; Tomovic, Vicari, Bonifazi, Sala; D’Alessandro, Valdifiori, Dabo, Valoti; Floccari, Petagna. Allenatore: Di Biagio.

A disposizione: Thiam, Meneghetti, Cionek, Fares, Salamon, Missiroli, Murgia, Tunjov, Strefezza, Castro, Cerri, Mendoza.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, T. Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Paquetá, Calhanoglu; Rebic. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Begovic, Donnarumma A., Conti, Kjaer, Laxalt, Biglia, Bonaventura, Krunic, Leao, Saelemaekers, Ibrahimovic, Maldini.

