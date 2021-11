Notizie Milan – Conferma in diretta: “Pioli ha incontrato Guardiola”

Alla Bobo TV arriva la rivelazione sugli "studi" di Pioli prima di approdare nel capoluogo meneghino: i dettagli

Il trittico Vieri - Adani - Cassano ha commentato con dovizia di particolari il derby della Madonnina. I tre ex calciatori sono stati tutti d'accordo su un punto, il Milan nell'ultimo anno e mezzo è cresciuto esponenzialmente. Fantantonio chiede: "Chissà che percorso ha fatto Pioli prima di arrivare a Milanello". Bobo Vieri prontamente risponde: "In chat mi scrivono che è andato da Guardiola".

La conferma dell'indiscrezione ricevuta via chat arriva poco dopo da Lele Adani. "Mi hanno scritto da Manchester, ve lo confermo". All'ex calciatore nerazzurro arriva un messaggio da Manuel Estiarte, attuale collaboratore di Pep. Senza ombra di dubbio l'incontro con uno dei tecnici migliori del mondo ha contribuito all'evoluzione tattica del mister parmense, ma non dimentichiamo anche la capacità innata di Pioli di costruire (in ogni piazza in cui ha allenato) un'ambiente compatto che si identifica come una sorta di famiglia.