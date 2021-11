Calciomercato Milan \ Diaz non basta, nome a sorpresa in Serie A

E' arrivata l'ultima sosta per le nazionali prima della fine dell'anno. Il Milan può godersi un primato strameritato in coabitazione col Napoli.

I rossoneri hanno mostrato ancora una volta nel derby meneghino di essere ormai maturati per competere per il traguardo massimo in Serie A. Probabilmente sarà una corsa a tre con i cugini e con il Napoli fino alla fine. Chi ha maggiori possibilità di conquistare il titolo? Molto dipenderà dalla resa non solo dei canonici 11 titolari, ma anche da quella delle cosiddette seconde linee.