Notizie Milan – Pioli: nessuna sconfitta in carriera contro la Spal

MILANO – Manca ormai pochissimo a Spal-Milan, la gara tra le due squadre è prevista per le 21:45. Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri, non ha ancora mai perso nei suoi precedenti in carriera, da allenatore, contro al squadra estense. Tre successi e due pareggi, nelle cinque volte che le strade dell’attuale guida tecnica del diavolo e della squadra di Ferrara si sono incontrate. Per di più la Spal, per Pioli, rappresenta il club contro cui ha giocato più volte, senza mai uscire sconfitto. Statistiche che possono far sorridere i tifosi, forse non quelli più scaramantici, ma che potrebbero rappresentare una bella iniezione di fiducia per la truppa rossonera, in trasferta a Ferrara.

