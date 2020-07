Notizie Milan – Imminente l’incontro tra Arnault e il fondo Elliott

MILANO – Si torna a parlare di una possibile cessione del Milan. Massimo Brambrati, ex calciatore e procuratore, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, nel programma radiofonico calcistico, Maracanà. Al centro delle indiscrezioni c’è sempre l’eventuale entrata in scena di Arnault. Ecco che cosa è stato detto:

«C’è stato un primo incontro a Londra, non si è trovato un accordo, ma non è arrivato nemmeno la fumata nera. Lo stadio è ovviamente uno degli argomenti principale, se non l’argomento principale. Da quello che so io se Arnault acquisterà il Milan, il primo nome per la panchina è Allegri».

