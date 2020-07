Notizie Milan – Contro i rossoneri la Lazio potrebbe affidarsi a Bastos

MILANO – Archiviata la pratica Torino, la Lazio si tuffa sul Milan. Nella prossima giornata di campionato, infatti, biancocelesti e rossoneri si affronteranno, in una gara importantissima per le ambizioni di entrambe le squadre, ancora in lotta per i rispettivi obiettivi. Simone Inzaghi, però, dovrà fare i conti con l’emergenza attacco: Immobile e Caicedo, entrambi squalificati, non ci saranno contro il Diavolo. Mentre Stefano Pioli potrebbe addirittura lanciare Ibrahimovic dal primo minuto, contro la compagine romana. La Lazio quindi dovrà affidarsi a nuove soluzione per riuscire a superare l’ostacolo rossonero e secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, dalle parti di Formello filtra un’indiscrezione clamorosa: Bastos attaccante.

