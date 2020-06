Notizie Milan- Boga, il Napoli prova a giocare d’anticipo

MILANO – Jeremie Boga è uno dei grandi obiettivi di mercato del Milan, ma non solo. Anche il Napoli è in pressing sull’esterno, tanto che la società partenopea avrebbe già fatto le sue mosse per anticipare i rossoneri. Il direttore sportivo dei neroverdi, Giovanni Rossi, ai microfoni di Sky Sport ha fatto un’importantissima rivelazione, proprio sulla società di De Laurentiis e l’attaccante. Ecco che cosa ha detto.

: «Il Napoli su Boga? Giuntoli ci ha già contattato. Anche se ci sono anche altri interessamenti, ora però non pensiamo al mercato. Siamo concentrati sulla ripresa del campionato».

