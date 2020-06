Notizie Milan – André Silva vuole restare in Bundesliga

MILANO – Nell’ultimo partita di Bundesliga, André Silva ha letteralmente brillato. Il portoghese è entrato dalla panchina, nel secondo tempo, e ha ribaltato il match. Suo l’assist che ha pareggiato i conti, contro l’Herta Berlino, che era passato in vantaggio con un l’ altro ex rossonero Piatek, e poi la rete del 1-2, di tacco. Infine c’è stata anche la gioia della tripletta, per il definitivo 1-4. Il calciatore vorrebbe restare in Bundesliga, come riporta Tuttosport, e le sue prestazioni lo testimoniano. In Germania il portoghese è rinato dopo le ombre delle ultime stagioni, e l’Eintracht potrebbe decidere di anticipare il suo riscatto. Di mezzo c’è il Milan, che ovviamente gradirebbe la soluzione del trasferimento definitivo del giocatore, ma c’è anche la questione Rebic da analizzare, sempre con la stessa squadra tedesca.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live