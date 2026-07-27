La prima partita amichevole della stagione è ormai un ricordo e per il Milan è tempo di affrontare una delle fasi più cruciali della preparazione estiva. La formazione guidata da Rúben Amorim si prepara a intraprendere un tour tra Australia e Indonesia, un evento che consentirà allo staff tecnico di continuare il lavoro avviato nelle settimane precedenti e di osservare con maggiore attenzione l'evoluzione del gruppo.

Il match contro il Celtic ha fornito indicazioni preziose, ma il nuovo allenatore è consapevole che ci vorrà ancora tempo e ulteriori partite per realizzare una squadra sempre più in linea con la propria identità. Le sfide imminenti offriranno opportunità di gioco a tutta la rosa, compresi i giovani talento e i nuovi arrivati, che dovranno integrarsi velocemente nei meccanismi di squadra. Questo tour si rivelerà quindi un momento cruciale in preparazione all'inizio della stagione regolare, con il Milan determinato a costruire gradualmente le fondamenta di un’annata che dovrà garantire continuità e competitività ai massimi livelli.

Nel frattempo, i rossoneri proseguono il lavoro di mercato. L’obiettivo per la trequarti rimane invariato, come evidenziato oggi da Tuttosport: “Il Milan punta su Karetsas”. L’esterno del Genk è molto apprezzato, ma sarà necessario affrontare la competizione del Borussia Dortmund.