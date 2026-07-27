La preparazione del Milan continua ininterrottamente. Dopo l'inizio della stagione contro il Celtic, la squadra guidata da Rúben Amorim si prepara ad affrontare un periodo cruciale del proprio precampionato con la tournée in Australia e Indonesia.

Saranno settimane concentrate, durante le quali il tecnico portoghese continuerà a lavorare sullo sviluppo del gruppo e sull'assimilazione dei concetti tattici introdotti sin dall'avvio del ritiro. Le partite amichevoli programmate offriranno un’importante occasione per aumentare il tempo di gioco, affinare gli automatismi e verificare come rispondano i giocatori in contesti sempre più sfidanti.

Ci sarà anche un'attenzione particolare nei confronti dei recenti acquisti e dei giovani del settore giovanile, che dovranno cogliere ogni opportunità per farsi notare. Il viaggio all'estero assume quindi un'importanza strategica nel cammino che porterà il Milan a presentarsi nelle migliori condizioni possibile all'inizio della nuova stagione. Nel frattempo, arrivano buone notizie riguardo a Mario Gila. Ne parla la Gazzetta dello Sport: "Gila, nessuna lesione. Solo un lieve fastidio". Il difensore è partito verso l'Australia e sarà presto di nuovo a disposizione di Amorim.