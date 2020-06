Notizie Milan – Altafini: “Vedo il club in confusione…”

MILANO – Che il progetto di Elliott per il Milan non convinca tutti è un dato certo. E a ribadire questo concetto ci ha pensato Jose Altafini, ex storico attaccante rossonero, sulle frequenze di Radio Sportiva. Ecco che cosa ha detto.

: «Kalulu? Il Milan da tempo si sta circondando di questi giocatorini, come questo qui. Non voglio dire che i rossoneri siano nel caos, ma in confusione sì. Non vedo giocatori in grado di cambiare il volto della squadra, non riconosco più il club».

